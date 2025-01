Bergamonews.it - Omicidio Aber, i figli della vittima: “Giustizia è stata fatta, ma la mamma non tornerà”

Bergamo. “, ma nulla ci riporterà nostra madre, che non meritava ciò che ha subito”. Lacrime di commozione fuori dall’aulaCorte d’Assise del tribunale di Bergamo, subito dopo la lettura del dispositivo che ha visto la condanna di Krystyna Mykhalchuk, ucraina di 28 anni, a 18 anni di reclusione per l’di Rosanna, 77 anni.Laa Betty non trattiene il pianto: “Ora che c’èla sentenza la tensione si è sciolta. Io avevo visto Krystyna quel giorno, ero vicino al corpo di miae lei mi ha subito detto: “Io non ho fatto niente”. In quel momento non ho collegato, pensavamo fosse successa una disgrazia, poi la polizia ci ha fatto capire. Scommetto che, se ne avesse avuto la possibilità, mial’avrebbe perdonata per averle preso i soldi dal conto corrente”.