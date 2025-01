Liberoquotidiano.it - "Non ci credo la volée che torna indietro!": Sonego perde, ma fa un colpo da leggenda: tutti in piedi | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Niente possibile duello italiano in semifinale degli Australian Open. Il duello tra Lorenzoe Ben Shelton, nella prima mattinata italiana, è stato vinto dallo statunitense in quattro set, che affronterà ora Jannik Sinner per decidere chi accederà alla finale dello Slam. Straordinario ildi Lorenzo all'inizio del secondo set, che ha lasciato di stucco anche. Tutto è avvenuto nel primo game, con il punteggio di 40-30 per lo statunitense e con l'azzurro al servizio, quest'ultimo sotto rete si è avventato sul dritto a incrociare del rivale tirato da fondocampo. Dopo un rovescio arrivato in maniera acrobatica, allungando il braccio e ruotando il polso, ha impresso quel tanto che basta per imprimere alla pallina una rotazione speciale. Andata prima nel campo rivale e poi nel suo, imprendibile per un eventualedi Ben, avanzato in rete nel tentativo di colpirla.