Netflix: nuovo aumento dei prezzi negli USA dopo il più grande boom di iscritti di sempre

Non si ferma l'escalation diche la piattaforma streaming sta programmando per le prossime stagioniha annunciato martedì che aumenterà idella maggior parte dei suoi livelli di abbonamentoStati Uniti e in Canadache il gigante dello streaming ha registrato 19 milioni di nuovi abbonati nell'ultimo trimestre del 2024. Il balzo in avanti degli abbonati, il piùdiper, ha portato il gigante dello streaming a 302 milioni di persone a livello globale, consolidando il primato dell'azienda nel settore.ha attribuito l'ultimo successo del servizio all'incontro di pugilato tra Mike Tyson e Jake Paul di novembre, che ha attirato 108 milioni di spettatori in tutto il .