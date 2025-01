Ilfattoquotidiano.it - Nella relazione sulla giustizia Nordio attacca ancora i pm: “Inchieste inventate e finite in nulla, potere immenso senza responsabilità”

“Pensiamo a quantesono statenel vero senso della parola, si sono chiuse con sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste e sono costate milioni e milioni di euro di intercettazioni, ore di lavoro perdute e altro”.suadi inizio anno sull’amministrazione dellaal Senato, il ministro Carlodevia dalla bozza del discorso perreuna volta i suoi ex colleghi pubblici ministeri. Con un riferimento abbastanza esplicito alla vicenda giudiziaria di Matteo Salvini, il leader della Lega recentemente assolto con formula piena dall’accusa di sequestro di persona per il caso Open Arms: commentando quella decisione, il Guardasigilli si era spinto a dire che il processo “non sarebbe dovuto neanche iniziare“, e il giorno dopo aveva lanciato l’idea di una legge per “risarcire” gli indagati poi assolti.