Thesocialpost.it - Martina sparisce nel nulla a 14 anni: scomparsa dall’auto in cui viaggiava

Vitanza, 14nel Pavese: cresce l’angoscia della famigliaNon si hanno più notizie diVitanza, 14, dal 16 gennaio 2025. La ragazza, studentessa del liceo Cairoli di Pavia, è svanita nelmentre si trovava a Cura Carpignano, nel Pavese, lasciando la famiglia in uno stato di profonda angoscia.Secondo la ricostruzione dei fatti,era in auto con il padre il giorno della. L’uomo si è fermato un attimo per acquistare le sigarette e, al suo ritorno, ha trovato la vettura vuota:era sparita. Subito sono scattate le ricerche e i genitori hanno presentato denuncia alla Questura.senza cellulare, soldi o documentiCiò che rende ancora più difficile la localizzazione della giovane è il fatto che non ha con sé il telefono, né denaro, né documenti.