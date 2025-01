Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: primi assaggi del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Scappa via il passante di dritto di.30-0 Servizio, dritto e stop volley a bersaglio per lo statunitense.15-0insiste con il dritto incrociato.2-1 Game. Scappa via la risposta di rovescio dell’americano.40-15 Servizio e dritto a segno per il piemontese.30-15 E’ lungo il lob disul drop dell’avversario.15-15 Serve and volley ben giocato da Lorenzo.0-15 Dritto inside out dal centro bruciante dell’americano.1-1 Game. Servizio, dritto e volèe a bersaglio per il tennista di Atlanta.40-0 Secondo ACE dello statunitense.30-0 A metà rete il passante di rovescio dell’italiano.15-0 ACE di seconda dello statunitense.1-0 Game. Con una gran prima esterna l’azzurro tiene la battuta.40-15 Ottimo dritto lungolinea dell’americano.