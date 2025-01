L’Inter vuole passare tra le top 8 | ma quanti punti servono?

Leggi su Ilnerazzurro.it

La fase a campionato del nuovo format della Champions League sta per giungere sempre più verso una conclusione e si stanno delineando sempre più gli scenari. Ieri il turno di martedì ha consegnato le prime qualificate alla fase finale, tra cui Liverpool e Barcellona, in attesa di capire chi nel turno di mercoledì di oggi si avvicinerà all’esito sperato., ancora ben salda tra le prime otto – che, ricordiamo, sarebbero le squadre sicure di un passaggio diretto agli ottavi di finale -, stasera affronterà la trasferta contro lo Sparta Praga. Eccoservirebbero da queste ultime giornate ai nerazzurri per qualificarsi.Le proiezioni di Football Meets DataAttualmente, i nerazzurri si ritrovano in sesta posizione a quota 13, con una differenza reti di +6 (sette gol fatti, uno solo subito nell’unica sconfitta contro il Bayer Leverkusen).