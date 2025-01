Ilrestodelcarlino.it - Liceo Muratori, lezione sul tema ’baby gang’ con l’assessora Camporota

Dai gesti di prevaricazione subiti da coetanei al dibattito su ius scolae e ius solis, passando da dispersione scolastica e cittadinanza fino a dichiararsi interessati a costruire un dialogo continuo con le istituzioni sutiche di loro interesse. È una platea di giovani "consapevoli e informati" quella con cui ha dialogatoAlessandranella mattinata di ieri alSan Carlo di Modena. L’incontro è stato chiesto dai ragazzi delle classi 3A e 3B ala Sicurezza urbana, Polizia locale, Inclusione, Integrazione e Cittadinanza, Volontariato e Terzo Settore per realizzare un’intervista sul fenomeno delle cosiddettein vista di un articolo per il giornalino scolastico. Gli studenti, accompagnati dallo loro insegnante di Lettere Marialorena Alvino, hanno raccontato aldi episodi vissuti o riportati, delle mani infilate nelle tasche o delle prepotenze che si registrano in certi luoghi, di ragazzi (talvolta noti) che li compiono ’quasi per riscattarsi da una situazione di inferiorità e mettersi in mostra copiando i modelli trasmessi da certi social’.