Lewis Hamilton debutta in Ferrari con un Richard Mille RM 67-02 che non lascia nulla al caso

infinalmente è realtà. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha varcato i cancelli di Maranello, realizzando il sogno di una carriera (e un po' anche il nostro): indossare il rosso. E che debutto, con un look studiato nei minimi dettagli – cravatta vintage, cappotto Ferragamo, stivali Louboutin - e, al polso, anche in pista, un gioiello d’ingegneria e design: ilRM 67-02.IlRM 67-02 significa leggerezza (e stile) da recordnonal, e il suo RM 67-02 è la dimostrazione perfetta. Parliamo dell’orologio automatico più leggero mai creato dal brand, appena 32 grammi di pura tecnologia, grazie ai materiali futuristici come il TPT composito e il titanio grado 5.Il design è tanto sottile quanto atletico, progettato per resistere agli stress più estremi senza perdere un briciolo di fascino.