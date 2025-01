Ilgiorno.it - Legnano, ubriaco litiga per strada e poi aggredisce i carabinieri

(MILANO), 22 gennaio 2025 - Una notte di tensione e caos nel cuore della Città del Carroccio. Un cittadino marocchino di 26 anni, in evidente stato di ebbrezza e probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha seminato il panico nel centro cittadino. Tutto è accaduto quando l’uomo ha iniziato una lite accesa con un cittadino di origini moldave. L’intervento dei, chiamati per riportare l’ordine, ha segnato l’inizio di un’escalation di violenza. Alla vista degli uomini in divisa, invece di calmarsi, il giovane ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha tentato di aggredire uno dei militari dell’Arma. La situazione si è fatta così critica che è stata necessaria la chiamata di una seconda pattuglia per arginare la furia dell’uomo. Neanche il trasferimento in caserma è servito a placare le intemperanze del 26enne, che ha continuato il suo "spettacolo" fatto di insulti e resistenza.