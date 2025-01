Isaechia.it - Grande Fratello, “il reality durerà ancora per molto tempo”: ecco fino a quando potrebbe andare in onda

Leggi su Isaechia.it

Nonostante ilnon stia affatto facendo faville in termini di ascolti, sembrerebbelontana la fine di questa edizione.Da diversi anni, ormai, ilha smesso di avere la sua solita durata di circa 90 giorni ed haspesso toccato i sei mesi di messa in.Quest’anno, però, si era spesso parlato di una chiusura anticipata della trasmissione, alla luce degli ascolti deludenti e (quasi) mai sufficienti ad avere la meglio sulla concorrenza. E alla luce, soprattutto, delle dinamiche un po’ troppo love-centriche che non hanno mai realmente catturato troppo l’interesse del pubblico.Nel corso dell’ultima puntata, tuttavia, Alfonso Signorini ha annunciato il possibile ripescaggio degli eliminati di questa edizione. In particolare, ha reso nota agli inquilini la decisione della produzione: dei sei fuoriusciti scelti dal pubblico per concorrere alla riammissione nel programma, quattro di loro saranno di nuovo dei concorrenti ufficiali.