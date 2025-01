Laspunta.it - Frosinone: scatta la zona rossa. I pendolari vanno dal Sindaco Mastrangeli e chiedono interventi urgenti.

Leggi su Laspunta.it

Il Prefetto ha dato retta al parlamentare ed exNicola Ottaviani, istituendo laintorno alla stazione ferroviaria.Il Prefetto Liguori ha così deciso di intervenire in prima persona, data la situazione orami andata fuori controllo, per garantire un minimo di sicurezza e vivibilità in unaormai resa invivibile da una serie di scelte che di fatto, ad oggi, invece di migliorare la situazione, l’hanno resa ancora più complicata.Nel frattempo, ilha ricevuto idella “Roma-Cassino Express“. Un incontro nel quale si è parlato di treni, di sicurezza, di parcheggi, ovvero dei temi che sono ormai da mesi sulla bocca di tutti i cittadini.Intanto la. Cosa dice l’ordinanza?L’ordinanza, in particolare, si riferisce a una perimetrazione che comprende Piazza Alessandro Kambo, Piazza Pertini, Via Pietro Mascagni, Via Don Minzoni (dall’incrocio con via Mascagni fino alla stazione ferroviaria), Via Giacomo Puccini, Via Licinio Refice (tratto adiacente la linea ferroviaria), Via Claudio Monteverdi (dall’incrocio con Via Mascagni fino alla Stazione ferroviaria), Via Sacra Famiglia, Viale Giuseppe Verdi fino all’incrocio con Via Cosenza, Via Giacomo Puccini (fino all’incrocio con Via Sacra Famiglia), Via G.