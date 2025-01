Lanazione.it - Esordio sfortunato per gli Orsi Pistoia. Bellaria Pontedera si impone 15-12

"È stata una partita molto combattuta ed equilibrata, peccato non essere riusciti a vincere. Abbiamo offerto comunque una buona prestazione, considerando che avevamo tredici giocatori infortunati. Obiettivo stagionale? Dobbiamo essere ambiziosi: a questo punto dobbiamo almeno provare a vincere la coppa". È capitan Mattia Evangelisti a suonare la carica, ancor più a seguito del primo incontro della seconda fase del campionato regionale di Serie C 2024/25 di rugby (la Coppa Silvano Gesi, per l’appunto) che ha visto il Rugbyperdere di misura in trasferta contro illa scorsa domenica. Il sodalizio pisano ha sfruttato al massimo il fattore-campo,ndosi per 15-12. Per coach Valter Nutini non sono comunque mancati i lati positivi sui quali costruire e lavorare per il futuro prossimo e le prossime uscite.