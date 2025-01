Quotidiano.net - Enilive avvia a Gela impianto per carburante sostenibile: un terzo della domanda europea entro il 2025

accende nella bioraffineria dil'che produrrà fino a quasi undiper l'aviazione (Saf) prodotto da rifiuti industriali e vegetali. "L'diha una capacità di 400 mila tonnellate anno, pari a quasi undi Saf prevista in Europa nele sta a indicare il ruolo centrale dell'dinella strategia di- ha detto Stefano Ballista, amministratore delegato di- L'obiettivo è di raggiungere un milione di tonnellate di produzione di bionei prossimi anni per arrivare a 2 milioni di tonnellateil 2030, anche grazie ai nuovi progetti in corso nella bioraffineria di Venezia e alla realizzazione di nuove bioraffinerie in Malesia e Corea del Sud". "Un vantaggioproduzione di Saf - ha sottolineato Ballista - è quello che può essere usato in miscela fino al 50% con i carburanti per gli aerei, anche con gli attuali aeromobili, senza che sia necessaria la sostituzione dei motori.