"Educati e felici". Libro ai genitori di bimbi 6-10 anni

Quante ore deve dormire un bambino in età scolare? E quanto usare i dispositivi elettronici? Ancora, come gestire rabbia e frustrazione quando queste si manifestano? Sono solo alcune delle domande, alle quali cerca di rispondere "", un kit-libretto a uso deicon figli da 6 a 10. La pubblicazione, la seconda dopo "– 0-5", è frutto della collaborazione tra il Centro psicopedagogico diretto da Daniele Novara e il Comune di San Donato. Il volume verrà distribuito gratuitamente a tutti idei bambini e delle bambine che frequentano le scuole primarie della città, per un totale di 1.600 famiglie. Quello precedente, dedicato ai piccoli in età pre-scolare, era stato distribuito a 1.500 famiglie. "Questo agile libretto - dice il pedagogista Novara a proposito dell’ultima pubblicazione - vuole fornire un aiuto pratico aineglicruciali dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei propri figli.