Calciomercato.it - DIRETTA Champions, Milan-Girona e Sparta Praga-Inter: le formazioni Ufficiali LIVE

Le ultime due italiane impegnate inLeague scendono in campo per affrontareDopo il pareggio della Juventus contro il Bruges, la larga vittoria dell’Atalanta in casa contro lo Sturm Graz e i primi tre punti conquistati dal Bologna, rimontando il Borussia Dortmund, si chiude la due giorni dedicata allaLeague con altre due partite che riguardano le squadre italiane.Sergio Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.itPartiamo daldell’allenatore Sergio Conceicao. La sconfitta dell’ultimo turno del campionato di Serie A contro la Juventus di Thiago Motta brucia ancora e il trainer portoghese non ne ha fatto mistero. Ci si aspetta un’altra prestazione in questo settimo appuntamento del nuovo format della competizione europea: tre punti che lancerebbero i rossoneri verso la qualificazioneagli ottavi di finale.