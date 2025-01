Lanazione.it - “D’amore e Guerra”: la rivoluzione delle emozioni in scena alla BiblioteCaNova

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 22 gennaio 2025 – Un viaggio tra parole e note per esplorare la bellezza e la crudezza del nostro tempo. È questo il filo conduttore di “”, lettura scenica con accompagnamento musicale in programma domani alle 21 negli spazi della. L’evento prende spunto dall’omonimo libro di Domenico Guarino, “. Elegia polifonica sulla contemporaneità e sulla” (Effigi Editore). In, lo stesso autore leggerà alcuni passaggi significativi dell’opera, accompagnato al pianoforte da Giulia Palesati, in un dialogo intenso tra parola e musica. “Stiamo attraversando un periodo cupo - scrive Guarino -. Il mondo bsul bordo della catastrofe, dissanguandosi in guerre, conflitti, migrazioni, impoverimento valoriale prima che economico. Siamo una società ricca di psicofarmaci e povera di futuro.