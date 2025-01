Iltempo.it - Corona spiazza tutti: "Con la guida di uno così...", la teoria su Musk

Non ci sono dubbi per Mauro: quello di Elon, nonostante le smentite del diretto interessato e ancor di più il video che lo immortala, è stato un saluto romano. Un gesto "inequivocabile" per lo scrittore intervenuto come di consueto a È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rete 4 in onda martedì 21 gennaio. Si parla dunque dell'insediamento di Donald Trump come 47* presidente degli Stati Uniti e del discorso di, che dopo aver detto di voler gettare il proprio cuore al pubblico si è battuto il petto e ha teso il braccio, scatenando un putiferio. "Era esplicito quel saluto lì, dai. È inutile che ci girino di là e di qua, dire 'no, ma non voleva'. Quello è il gesto", ha detto lo scrittore-alpinista. Ma cosa voleva dire? "Quello che mi preoccupa, però, non è tanto il gesto istantaneo di quel momento lì, immortalato nella foto, ma il seguito che quel gesto potrà portare.