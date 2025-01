Ilgiorno.it - Chiuso il mercato del Corvetto: “Io, l’ultimo rimasto in quartiere”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Tutto. Sbirciando tra le sbarre, da fuori, spuntano i corridoi impolverati. Le postazioni vuote diventate negli anni le ombre di sé stesse fino a scomparire. A poco a poco gli esercenti se ne sono andati. Fino a poche settimane fa restavano una polleria, una pescheria e una salumeria. Ora, ilcomunale coperto di piazzale Ferrara, al, è definitivamente. Si nota però un foglio bianco appeso al vetro: “La polleria si è trasferita in viale Martini 13, angolo piazzale Gabrio Rosa”. Come in una caccia al tesoro, si percorre la strada tra l’exe la nuova postazione, stavolta unica, dentro un parallelepipedo trasparente sul marciapiede: 450 metri di strada, 6 minuti a piedi. “Io sono l’unico ex esercente delal”, dice Gianluca Miri, della polleria.