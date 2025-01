Biathlon Elvira Oeberg costretta al forfait ad Anterselva | si complica la rincorsa verso la Sfera di Cristallo

Leggi su Sportface.it

Un raffreddore rischia di compromettere la stagione di Coppa del Mondo di. La svedese infatti ha annunciato su Instagram di essersi ammalata e che quindi èa saltare la tappa di, in programma a partire da domani e l’ultima prima dei Mondiali di Lenzerheide (12-23 febbraio). Proprio in vista della rassegna iridata in terra elvetica,ha deciso di non rischiare di peggiorare la situazione. Il malanno però allontanerà quasi definitivamentedal sogno chiamatodi, alla quale avrebbe potuto puntare data anche la sua condizione di forma eccelsa prima di oggi.A Ruhpolding infatti la classe ’99 ha trionfato nella mass start di domenica con una grande performance al tiro, trovando lo zero oltre al consueto dominio nella parte sciata. Il successo le aveva permesso di rilanciarsi in ottica classifica generale, rosicchiando qualche punto sulla leader Franziska Preuss (seconda nella gara di casa di domenica), ma qualcosa in più invece su Lou Jeanmonnot, seconda classificata ma soltanto nona nella partenza in linea della Baviera.