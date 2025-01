Biathlon Coppa del Mondo ad Anterselva | sarà un antipasto delle Olimpiadi Wierer punta al podio nelle gare di casa

Leggi su Sportface.it

è pronta per ospitare la sesta tappa delladel2024/25 di. Lo storico apmento nella località altoatesina chiude il classico trittico dopo Oberhof e Ruhpolding, ed è anche l’ultima tappa prima della pausa per i Mondiali di Lenzerheide, in programma dal 12 al 23 febbraio. Nel percorso della Alto Adige Arena sono in programma sei: si parte giovedì 23 gennaio alle 14.30 con la sprint femminile, mentre quella maschile si terrà venerdì allo stesso orario. Sabato invece toccherà all’inseguimento femminile (ore 13.00) e alla staffetta maschile (ore 14.55), mentre domenica il gran finale con la staffetta femminile (ore 12.05) e l’inseguimento maschile (ore 14.45).Sturla Laegreid, Tommaso Giacomel, Johannes Boe (1)L’Italia delfinalmente può sorridere: adin cerca di confermeL’Italia arriva all’apmento dicon il vento in poppa dei recenti risultati di Ruhpolding, che hanno visto la selezione azzurra brillare come mai prima d’ora in stagione.