Anteprima24.it - Beccato a Benevento nonostante il foglio di via, deferito un 20enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato hain stato di libertà un giovane ventenne per violazione deldi via obbligatorio rilasciato dal Questore dilo scorso mese di giugno.Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel corso dei servizi di controllo del territorio notavano in Via F. Flora, un giovane sospetto.Il personale della Squadra Volanti procedeva dunque all’identificazione del giovane risultato essere un ventenne con pregiudizi penali già destinatario didi via obbligatorio emesso dal Questore dia giugno 2024 per la durata di anni 2 (due).Nel mese di settembre lo stesso giovane era stato sorpreso a circolare nel comune die giàper il mancato rispetto del provvedimento di allontanamento emesso a suo carico.