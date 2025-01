Sport.quotidiano.net - AZ Alkmaar-Roma: giallorossi a caccia dell'accesso diretto agli ottavi, formazioni e orari

, 22 gennaio 2025 - Dopo un mese di attesa si torna a giocare in Europa e lariparte da una trasferta tutt'altro che semplice contro un'avversaria diretta nella corsadi finale. I capitolini infatti voleranno in Olanda dove adaffronteranno l'AZ in un match sulla carta spettacolare. Duesimili, le quali fannoa verticalità il loro punto di forza, pronte a darsi batta perché l'di finale è possibile per entrambe. Per ora però tutte e due fanno parte del folto gruppo degli spareggi e allora chissà non possa questa partita essere anche una piccola anticipazione di quelli che saranno gli spareggi per glidi questa competizione. La sfida valevole per la settima giornata di questa fase a campionato di Europa League vedrà il proprio calcio d'inizio alle ore 18.