Ilfattoquotidiano.it - Audi RS3, il test drive a Madonna di Campiglio con Pecco Bagnaia e Marc Marquez

Sarebbe soddisfatto e orgoglioso di vedere che la sua creatura, quella che ha cresciuto grazie alla personale visione nella sua ultradecennale guida diItalia, ormai è in grado di andare avanti con le sue gambe. Tornare adisenza Fabrizio Longo, il direttore del brand di Ingolstadt per l’Italia fino al 31 agosto scorso quando è scomparso cadendo da una ferrata sull’Adamello, è stato triste e allo stesso tempo gratificante.Tra le montagne, le sue montagne, c’è infatti tutta la sua eredità di illuminato manager dell’automotive e appassionato scalatore. Un’eredità capace di combinare il senso del business a un’altra sensibilità, quella per l’ambiente. Ancora prima del rush sull’elettrico, Longo aveva capito che bisognava fare qualcosa per tutelare territori che rappresentano un patrimonio unico per tutti.