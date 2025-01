Biccy.it - Antonio Affortunato, chi è il nuovo ballerino di Amici

è unconcorrente della classe di24. Ilè entrato in sordina durante un quotidiano un po’ al pari dell’eliminazione di Ilan Muccino. “Sono un perfezionista e pretendo tanto da me stesso. Mi arrabbio quando non raggiungo un obiettivo”, si legge sul sito ufficiale.Grazie alla maggioranza dei sì dei professorientra ufficialmente nella scuola di #24 ed è un allievo della maestra Deborah Lettieri! pic.twitter.com/8QEJd4zKzu—Ufficiale (@Ufficiale) January 21, 2025Originario di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza,vive da tempo a Roma ed è entrato nella scuola didi Maria De Filippi grazie a Deborah Lettieri che lo ha fortemente voluto. Per fargli ottenere il banco doveva convincere almeno tre professori e dalla sua parte si sono schierati tutti i professori di canto dopo averlo visto ballare Feeling Good di Michael Bublè.