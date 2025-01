Sport.quotidiano.net - Virtus Missione compiuta: sorrisi e primato

Bologna 81 Cremona 63 SEGAFREDO : Cordinier 12, Belinelli 14, Pajola 3, Visconti 3, Shengelia 15, Hackett 2, Grazulis 5, Morgan 9, Polonara 14, Diouf 4, Akele, Tucker. All. Ivanovic. CREMONA: Ivanovskis ne, Willis 7, Jones 9, Davis 16, Conti, Zampini 2, Nikolic, Poser 2, Lacey 11, Venturini ne, Dreznjak, Owens 16. All. Brotto. Arbitri: Sahin, Paglialunga, Nicolini. Note: parziali 23-13; 41-32; 61-55. Tiri da due: Bologna 18/32; Cremona 17/39. Tiri da tre: 9/28; 7/24. Tiri liberi: 18/22; 8/12. Rimbalzi: 39; 34. Unaappesantita dalle fatiche di Eurolega batte Cremona andando così a completare il quartetto che guida la classifica. La mancanza di un rendimento costante da parte dei bianconeri consente agli ospiti di tenere viva una partita dove il gioco prodotto non è stato particolarmente brillante facendo lo slalom tra un errore e l’altro.