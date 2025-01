Unioncamere Andrea Prete | Grazie alla finanza innovativa maggiori opportunità di investimento per le startup

Leggi su Ildenaro.it

La start upè una tipologia d’impresa prevista dall’ordinamento giuridico italiano che ha anche introdotto alcune misure specifiche per supportarla durante l’intero ciclo di vita, così da stimolare la ricerca e l’innovazione e incoraggiare l’occupazione. Un sostegno necessario in un contesto geopolitico caratterizzato da conflitti e instabilità politica che impattano negativamente sull’economia dei vari Paesi. L’evento digitale “Start up e: istruzioni per l’uso”, nato dcollaborazione tra Il Sole 24 Ore e, svoltosi oggi, si è rivolto proprio alle quasi 14milainnovative esistenti e a tutti gli imprenditori che stanno pensando di crearne una per spiegare loro quali sono gli strumenti finanziari di cui possono beneficiare messi a disposizione dalle Camere di commercio, da Cdp Venture Capital, il più grande gestore di Venture Capital in Italia e tra iin Europa, e Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia.