Tv Anna Falchi sviene in diretta ‘colpa della pressione bassa’

Malore inperche si è accasciata all’improvviso durante l’edizione odierna de ‘I Fatti Vostri‘ su Rai2. Niente di grave, in ogni caso, per l’attrice e conduttrice. “Mi sono alzata velocemente dalla postazione e sono svenuta per labassa ma non ho perso conoscenza”, ha raccontato a LaPresse. “Ho preso una botta e si sono spaventati tutti – ha aggiunto – Ma i mediciRai sono stati efficientissimi, anche con eccesso di zelo, e mi hanno ribaltato come un pedalino. Ora è tutto sotto controllo”.Lo svenimento dioggi a #IFattiVostri#AscoltiTv pic.twitter.com/chR6R8J2ur— Che aria tira? (@cheariatira) January 21, 2025