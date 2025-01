Lettera43.it - Trump si presenta come un messia ma non giura sulla Bibbia

«Dio mi ha salvato per far sì che l’America possa ritornare grande». Donaldnel suo discorso di insediamento si ètoun, il prescelto. Eppure durante ilmento, a differenza del 2017, non ha posato la mano sinistra. Un dettaglio, va detto, che non ha alcuna influenzalegittimità dell’incarico. L’utilizzo dellainfatti non è previsto dalla Costituzione Usa– la terza clausola dell’articolo VI sottolineailmento non possa costituire un atto di fedeltà obbligatorio nei confronti di una religione – ma, visti i toni usati dal tycoon, appare quasi una stonatura. A dirla tutta non è previsto nemmeno che ilmento termini con la formula «So help me God» sebbene ormai sia diventata una consuetudine. E dire Melaniaaveva due Bibbie tra le mani: una appartenuta alla bisnonna del marito e l’altra utilizzata da Abramo Lincoln nel 1861.