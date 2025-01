Panorama.it - Titoli di Stato: cosa aspettarsi nel 2025

Non si sta mai tranquilli con idi, sia italiani che esteri, per chi li detiene in forma diretta. Fino a pochi mesi fa si pensava a un progressivo calo del tasso d’interesse, e ciò avrebbe automaticamente prodotto un rialzo dei prezzi. Ma recentemente, tra metà dicembre 2024 e metà gennaioqualè cambiato. I bond governativi europei e americani sono calati molto di prezzo, al contrario di quanto ci si sarebbe aspettati, mentre i tassi sono leggermente saliti. Che fare dunque, adesso? Eper il resto dell’anno?Ci sono intanto considerazioni tecniche che spiegano l’elevato livello di volatilità raggiunto dai mercati obbligazionari. Vittorio Fumagalli, senior portfolio manager di Decalia Sim, racconta che la fase di mercato che va da circa metà dicembre a circa metà gennaio è caratterizzata da un elevato livello di volatilità speculativa.