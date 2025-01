Lanazione.it - Tettuccio, dopo il crollo dell’albero parco chiuso per verifiche sulle piante

Montecatini, 21 gennaio 2025 – È caduto nella notte tra sabato e domenica, forse a causa del forte vento che stava soffiando. Un grande platano si è abbattuto lungo il sentiero che costeggia il caffè storico, alle Terme. La pianta, per fortuna, è venuta giù durante la notte, altrimenti sarebbe potuta avvenire una tragedia. Domenica e lunedì, lo storico edificio termale non è stato accessibile al pubblico, ma oggi è prevista la riapertura al pubblico, anche se con delle limitazioni temporanee, dello stabilimento termale. La conferma arriva dall’amministratore Luca Quercioli. “Oggi – spiega – i visitatori potranno tornare al, anche se intorno all’edificio termale ci sarà una recinzione per impedire, temporaneamente, l’accesso al. Abbiamo bisogno di circa una settimana al fine di controllare le condizioni complessive di tutte le