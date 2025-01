Impresaitaliana.net - Servizio civile in AISM, domande aperte fino al 18 febbraio

Napoli: “Scegliere un progetto divuol dire avere un ruolo da protagonista nella propria comunità”Entro le ore 14 del 182025 i giovani che non abbiano ancora compiuto i 29 anni d’età potranno inoltrare la domanda per collaborare coned impegnarsi in progetti pensati per le persone con sclerosi multipla.«I requisiti per svolgere ilinsono pochi ma essenziali: avere entusiasmo e voglia di immergersi in un mondo giovane e di valore, credere in un mondo libero da SM – dichiara il presidente della sezione di Napoli – Essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 29 anni, garantire un impegno di circa 25 ore settimanali per 12 mesi. Riceveranno un assegno per un anno di tempo, di circa 500 €».I ragazzi potranno dunque partecipare a due progetti: AttoriDelCambiamento per una comunità inclusiva e solidale e Smuoviamocirelazione, sensibilizzazione, alfabetizzazione digitale.