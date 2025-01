Ilrestodelcarlino.it - Santa Giustina, nuova circonvallazione al via entro l’estate

Conto alla rovescia per l’inizio del cantiere della. Il cronoprogramma fatto da Anas pone l’intervento in partenzala prima metà di quest’anno. Dunqueil mese di giugno dovranno arrivare operai e mezzi per iniziare le opere. "A fornire l’aggiornamento dei tempi rispetto alla realizzazione della variante alla strada statale via Emilia è la stessa Anas – sottolinea in una nota l’amministrazione – che sostiene l’opera cofinanziata da risorse assegnate dal Cipe attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc)". A realizzare lasarà un’azienda del posto, la Cbr (la Cooperativa braccianti riminese), che l’anno scorso aveva ricevuto l’incarico per la progettazione esecutiva e l’attività di monitoraggio ambientale che deve precedere l’opera.