Glieroidelcalcio.com - Renato Curi ricorda suo papà : “Cerco di capire chi era attraverso le foto e i racconti

racconta suo padreLa scomparsa dirimane viva nella memoria di chi era presente quel giorno e di tutti gli appassionati del calcio. Una tragediata dal figlio che porta il suo stesso nome ma nato dopo il malore avuto dal giocatore durante Perugia Juventus. Ecco alcuni estratti dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:SU PERUGIA JUVENTUS: “Ho fatto i conti con quella partita da quando sono nato ma lo spartiacque è stato la mostragrafica che abbiamo allestito a Perugia nel 2017. Sono generalmente molto riservato e di solito era sempre mia sorella Sabrina a presenziare. In quell’occasione mi sono esposto in prima persona e ho pubblicamente raccontato la storia e l’amore che provo per mio padre”.Il ricordo del padre“Difficile rispondere. Anche con le testimonianze che ho ascoltato nel tempo, in famiglia e fuori, è difficilissimo ricostruire qualcosa che si può avvicinare al reale, si resta sul superficiale perché comunque si va su quello che uno trasmette, sull’apparenza, su ciò che la gente percepisce.