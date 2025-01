Oasport.it - Novak Djokovic sul problema fisico: “Ho dovuto prendere un’altra dose nel quarto set”

è infinito. Il fuoriclasse serbo, infatti, ha sconfitto Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 6-4 nei quarti di finale degli Australian Open 2025 al termine di una prova di altissimo livello. Nonostante i 37 anni di età e un infortunio patito ad inizio incontro, il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam non ha mollato al cospetto del giovane rivale spagnolo e, anzi, lo ha piegato fino a raggiungere la semifinale, che lo vedrà opposto ad Alexander Zverev.Nel corso della conferenza stampa post-match, il numero 7 del tabellone di Melbourne non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria odierna: “Il miglior match del mio torneo. Sono molto orgoglioso di aver chiuso in 4 set. Carlos porta così tanta energia e intensità in campo. Costringe il suo avversario al massimo per avere una chance di vincere.