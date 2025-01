Quotidiano.net - Morto suicida l’attore Francisco San Martin: recitò anche in Beautiful

Los Angeles, 21 gennaio 2025 – Lutto nel mondo della televisione per la prematura scomparsa diSan, 39 anni, noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle soap opera “Il tempo della nostra vita” e “”, oltre che per la partecipazione a “Jane the Virgin”, è stato trovato senza vita nella sua villa di Los Angeles. Cosa è successo? Il corpo senza vita di Sanè stato scoperto lo scorso 16 gennaio da un parente, allertato dagli amici delche si erano preoccupati per l’assenza di notizie da parte sua. La notizia del decesso, però, è stata diffusa solo nelle ultime ore, quando le autorità hanno reso nota la causa della morte attribuita a un suicidio per impiccagione. Al momento, le motivazioni che avrebbero portatoa compiere questo tragico gesto restano sconosciute: sono in corso le indagini per chiarire tutti i dettagli.