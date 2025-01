Mistermovie.it - Mister Movie | Gli hobby di Christopher Walken? Non piace fare altro che recitare

, a 81 anni, si distingue non solo per la sua straordinaria carriera, ma anche per il suo approccio peculiare alla vita quotidiana. L’attore, noto per i suoi ruoli iconici in film come Pulp Fiction e più recentemente nella serie Severance, ha confessato di non averee di non amare viaggiare.: La Beatitudine di una Sceneggiatura e l’Avversione per gliclass="wp-block-heading">ha rivelato che imparare le battute per i suoi ruoli è la sua idea di “beatitudine”. In un’intervista al quotidiano Metro, ha dichiarato:“Miavere una sceneggiatura su cui lavorare. Non ho figli, non hoe non miviaggiare. Ma stare in piedi nella mia cucina con una sceneggiatura da imparare è una sorta di paradiso per me.”L’attore ha aggiunto cheè ciò che dà significato alle sue giornate, sottolineando che senza il lavoro si sentirebbe perso:“Non avrei moltodase non andassi a lavorare almeno una volta ogni tanto.