Milano Cortina 2026, chiusa la registrazione alla prima fase di vendita dei biglietti

Cresce l’entusiasmo per le prossime Olimpiadi invernali di. Ieri notte, si ècon grande partecipazione ladideiper assistere all’evento. Sul portale sono pervenute un totale di 347 mila registrazioni, di cui quasi il 30% dall’Italia e più del 70% dall’estero.Si chiude ladiperA distanza di 20 anni dall’ultima volta (Torino 2006), si avvicina il ritorno in Italia delle Olimpiadi invernali, in programma dal 6 al 22 febbraiod’Ampezzo. Laedizione in assoluto con due città ospitanti e la seconda in cui le cerimonie di apertura e chiusura si terranno in due città differenti,e Verona (dopo Sarajevo 1984).L’entusiasmo per questo evento è testimoniato dgrande risposta che è arrivata da ogni angolo del pianeta al termine delladidei: 347 mila registrazioni pervenute, di cui quasi il 30% dall’Italia e più del 70% dall’estero.