Bergamonews.it - Lavori al casello di Dalmine, altre due notti di chiusura

. Duediin più per ilautostradale di: la stazione sull’autostrada A4 rimarrà chiusa, dalle 21 alle 5, anche nelledi martedì 21 e mercoledì 22 gennaio.Per consentireconnessi all’ampliamento del, la stazione era già rimasta chiusa per dueconsecutive tra domenica sera e martedì mattina. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: per chi viaggia verso Milano, ildi Capriate; per chi viaggia verso Brescia quello di Bergamo.