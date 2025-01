Sport.quotidiano.net - Italiano deve pensare anche al campionato. Fabbian e Ndoye chiedono una maglia. Ma ci sono altri dubbi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dallinga o Castro? Odgaard oquesti i principali nodi di formazione in vista della sfida di questa sera con il Borussia Dortmund.è concentrato nell’analizzare la condizione dei suoi e il recupero delle forze dopo le sfide con Roma, Inter e Monza dell’ultima settimana. E’ in pieno tour de force, la squadra rossoblù e quello alle porte sarà un altro incrocio ad alto dispendio di energie, con vista sul weekend a Empoli. Qualcosa potrebbe cambiare e cambierà, rispetto alla gara di sabato pomeriggio. In mediana, ad esempio, potrebbe rientrare Pobega al fianco di Freuler e al posto di Ferguson, che potrebbe essere avanzato sulla trequarti al posto di Odgaard: è una possibilità, maè partito titolare 5 volte su 6 in Europa e potrebbe essere schieravo ancora una volta: se l’Europafungere (come effettivamente è stato) da trampolino di lancio verso il percorso di crescita, non c’èo che l’ex Inter sia tra coloro che abbia più bisogno di crescere, faticando a riscoprirsi efficace e determinante nel Bologna di