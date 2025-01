Lapresse.it - Israele, nipote di un ostaggio di Hamas: “Sentiamo che è vivo, ma nessuna certezza”

“Non abbiamo alcuna, mache mio zio è“. Lo ha dichiarato a LaPresse Shoval Abend,di Ohad Ben Ami, ancoranelle mani di. L’uomo, 66 anni, è stato rapito il 7 ottobre insieme alla moglie nella loro casa nel kibbutz Be’eri. La donna è stata liberata nel novembre 2023 durante il primo scambio di ostaggi.“Mia zia è profondamente preoccupata – ha aggiunto Abend – Ha trascorso 54 giorni a Gaza, vivendo quell’incubo. Mio zio non ha mai fatto nulla di male a nessuno; erano semplicemente due persone che conducevano una vita normale. Speriamo tutti nel suo ritorno, anche se non sappiamo in che condizioni sarà”.Il processo di pace deve prendere forma“Gli ostaggi avrebbero dovuto fare ritorno già oltre un anno fa, con il primo cessate il fuoco,” ha ricordato Abend.