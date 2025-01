Calciomercato.it - Inter, fumata bianca Bah-City: pagano la clausola. Sucic verso il traguardo | CM.IT

Gli inglesi pagheranno ladel difensore del Valladolid obiettivo dei nerazzurri, ormai prossimi a chiudere per il croato della Dinamo ZagabriaNel mercato di gennaio potrebbe accadere qualcosa negli ultimi giorni, da Frattesi a un nuovo difensore vista la situazione Acerbi e in caso di un’uscita, come quella di Buchanan. Intanto Ausilio si sta muovendo in vista della prossima stagione. Come appreso da Calciomercato.it da fonti vicine alla Dinamo Zagabria, sta andando in porto l’affare. Un affare da circa 15 milioni di euro con bonus e, probabilmente, una percentuale (10 o 20%) sulla futura rivendita., ilpaga ladi Bah:vicinissimo – Calciomercato.itIl centrocampista croato di 21 anni arriverebbe a giugno, così da poter recuperare appieno (a quanto pare gli servono altri due mesi) dall’infortunio al metatarso che lo tiene fuori da fine novembre.