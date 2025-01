Cityrumors.it - Insetti e meduse invadono le tavole italiane: ecco i novel food

Leggi su Cityrumors.it

E’ arrivata la decisiva e finale autorizzazione da parte dell’Unione Europea per fare in modo che possano arrivare i “nuovi” cibi che arrivano da OrienteUn cambio di marcia imposto dall’Europa. Orae tanto altro potranno arrivare tranquillamente sulledi tutti i paesi europei, inclusa l’Italia. Bisognerà vedere come si schiererà il governo che col ministro Lollobrigida in testa, è da sempre contro questa nuova tendenza.le(Ansa Foto) Cityrumors.itIl futuro dell’alimentazione si avvicina a grandi passi al nostro presente. Dopo l’autorizzazione da parte della Commissione Ue al commercio della polvere di larve, il tema dei cosiddettiè tornato prepotentemente alla ribalta. Bruxelles aveva “legalizzato” i nuovi alimenti già a gennaio 2018, con un regolamento apposito.