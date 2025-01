Ilrestodelcarlino.it - Il processo ai dieci agenti carcerari: "Macché tortura, fu autodifesa"

Si sono concluse le arringhe delle difese nell’udienza preliminare che vedeimputati con rito abbreviato a vario titolo pere lesioni verso un detenuto tunisino 44enne, oltre a falso nelle relazioni stilate sull’episodio datato 3 aprile 2023 e avvenuto nel carcere della Pulce. Il 17 febbraio sono previste le repliche e la sentenza. Davanti al gup Silvia Guareschi, ieri ha preso la parola l’avvocato Federico De Belvis, che assiste tre persone: un 46enne viceispettore che deve rispondere dei tre reati e per il quale il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha chiesto la pena più alta tra tutti (5 anni e 8 mesi), oltre a un 51enne e un 30enne. Secondo la ricostruzione investigativa, basata sulle telecamere interne, il detenuto, ora costituito parte civile attraverso l’avvocato Luca Sebastiani, fu incappucciato, fatto cadere a terra, preso a calci e pugni, denudato e portato in cella di isolamento dopo essere stato sanzionato per violazioni del regolamentoo.