Il Conte di Montecristo ascolti tv di Rai 1 e Canale 5 il confronto auditel con le fiction tratte dal libro di Alexandre Dumas

Ildiè l’opera letteraria più riadattata nel mondo del cinema e della televisione. Il capolavoro diha avuto tantissime versione, le ultime molto recenti, che sono state trasmesse su Rai 1 e5. Chi ha vinto ildeglitv ?Ilditv di5, lacon Pierfrancesco Favino)Ildidi5 ha registrato 3.250.000 telespettatori con il 19% di share nella prima puntata e 3.518.000 con il 20,5% di share nella seconda e ultima puntata. Non sono mancate, tuttavia, diverse critiche da parte del pubblico sulla qualità del prodotto, che ricordiamo essere un film, presentato al Festival di Cannes. In un certo senso è un record per la serialità di5 (non originale) che riesce a superare glitv di tutte le altreMediaset trasmesse di recente.