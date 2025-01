Guardiola bussa a casa Juventus | il colpo è doppio

Leggi su Sportface.it

punta allae prepara il: non c’è soltanto Andrea Cambiaso nel mirino del Manchester CityC’è chi può viverlo un saccheggio, chi come una mano tesa per mettere potenzialmente nella casse della100 milioni e dintorni. Fatto sta che Pepsembra avere tutta l’intenzione di operare un saccheggio in piena regola inbianconera. E se per una pista non si vede aria di levata di scudi, l’altra qualche perplessità la fa sollevare nell’ambiente. Douglas Luiz e Cambiaso sono due obiettivi conclamati del Manchester City che sta prendendosi la scena come mai in precedenza nel mercato di gennaio.Qual è la logica è presto detto e non può considerarsi un mistero: si sa bene quale mannaia pende sulle sorti del club che in estate potrebbe ricevere un pesante blocco Uefa al mercato.