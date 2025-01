Biccy.it - Grande Fratello più concorrenti ora che a settembre: e se saltasse L’Isola dei Famosi?

Nel corso della puntata di ieri sera, 20 gennaio, Alfonso Signorini ha detto aiche l’attuale edizione del“durerà ancora molto” annunciando successivamente il rientro di ben seieliminati e qualche innesto. E l’idea che è venuta a molti è stata: e sedeiquest’anno Canale 5 decidesse di non farla e di tirare avanti fino a maggio con il reality di Endemol Shine Italy?Stanno facendo rientrare 4 nuoviperché è saltata L’#Isola dei? #— GigiGx (@GigiGx) January 20, 2025Il, teoricamente, sarebbe dovuto terminare verso la fine del mese di marzo per poi dare il via alla nuova edizione dedei. L’anno scorso, ad esempio, l’edizione che ha visto la rinascita di Beatrice Luzzi e il trionfo di Perla Vatiero è terminata il 24 marzo, mentredeidi Vladimir Luxuria ha debuttato l’8 aprile.