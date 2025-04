Sport.quotidiano.net - Gubbio-Ascoli: sfida cruciale al Barbetti per la 35ª giornata di Serie C

Leggi su Sport.quotidiano.net

È di nuovo matchday. Per la 35esima del girone B diC ilospita l’al "" alle 17:30, per un match che mette in palio punti importantissimi per gli obiettivi di entrambe le squadre. I rossoblù per continuare a credere in una post season di valore, i bianconeri per staccare definitivamente i playout e sognare nelle ultime tre di campionato. Mister Fontana, grande ex di, sa che i marchigiani stanno attraversando una stagione difficile ma non vuole abbassare la guardia senza nascondere l’emozione: "Conosco benee l’indole del popolo ascolano – commenta Fontana alla vigilia – un popolo che non è mai domo, non si arrende mai e questo viene trasferito alla squadra. Noi però abbiamo raggiunto il nostro obiettivo minimo, ovvero la salvezza, ma il nostro percorso deve continuare e passa attraverso anche la gara di stavolta.