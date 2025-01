361magazine.com - Grande Fratello, incomprensioni e frecciatine tra Alfonso e Tommaso

Leggi su 361magazine.com

Franchi edD’apice: il confronto dopo lo scontro in diretta. I due gieffini arrivano ad un chiarimentoFranchi edD’Apice ieri sera sono arrivati ad un acceso confronto in diretta.ha ascoltato per la prima volta le dichiarazioni die Mariavittoria nei suoi confronti in una nuova clip. La giovane coppia si è distaccato dall’intero gruppo e questo atteggiamento ha suscitato polemiche.Leggi anche, due concorrenti si sarebbero accordate fuori? Il rumorIl confronto tra i due inquilini: nuoveiniza dichiara: “Sono il primo a dire che l’amore viene prima di tutto” poi aggiunge “Se gioco, devo vincere”. “Nella mia posizione, ti saresti mosso in modo differente?” chiede