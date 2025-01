Isaechia.it - Gf Vip, famoso ex vippone chiede alla fidanzata di andare a convivere: la risposta di lei

Un ex concorrente del Gf Vip è pronto a fare sul serio con la sua.Edoardo Donnamaria, che il pubblico di Canale 5 ricorderà per la sua partecipazionesettima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha chiesto a Martina Di Pietro, sua compagna da diversi mesi, dia vivere insieme.Il breve video della proposta avvenuta durante una partecipazione della coppia a un podcast ha fatto subito il giro del web. Ladella compagna? Beh un inequivocabile ‘sì’ scritto su una lavagnetta con tanto di cuoricino.Oddio lui che ledida lui e lei che risponde SI ??????#drojette pic.twitter.com/ceYLc4vWjy— ?Flavy? (@Flavy188) January 20, 2025Laureata in Giurisprudenza, poco avvezza ai social, Martina è stata vista per la prima volta accanto all’exdel Gf Vip al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.